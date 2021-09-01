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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحب منى زكي.. نور إيهاب تكشف كواليس مشاركتها في لعبة نيوتن

نور ايهاب
نور ايهاب

كشفت الفنانة الشابة نور إيهاب، كواليس مشاركتها في مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في شهر رمضان الماضي.


وقالت نور إيهاب في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "لعبة نيوتن كان حاجة كبيرة بالنسبة لي وأنا أحب تامر محسن جدا وأحب الفنانة الكبيرة منى زكي ".


وتابعت نور إيهاب:" مشاهدي مع منى زكي لم تكن كثيرة ولكنني أحببت العمل معها"، مضيفة:" طلعت في دور واحدة محجبة  وكان دور مختلف عني ولم ألعب هذا الدور مسبقا ".

 

وأكملت نور ايهاب: "دوري في لعبة نيوتن كان مميزاً جداً، وتعلمت أشياء كثيرة أثناء مشاركتي في مسلسل لعبة نيوتن، وكان كان هناك روح جميلة بين  فريق العمل بالكامل".

نور إيهاب اسعاد يونس لعبة نيوتن صاحبة السعادة أخبار التوك شو اليوم

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