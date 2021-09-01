لـ10 أشخاص.. منة عرفة تعلن عن مسابقة لحضور حفل زفافها

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن إقامة مسابقة للجمهور؛ بحيث يتمكن الفائز من حضور حفل زفافها.

وظهرت منة عرفة، رفقة زوجها “محمود المهدي”، في بث مباشر، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكشفت أنها ستعلن، اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين خلال فيديو على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت منة عرفة إن هناك 10 فائزين سيحضرون حفل زفافها، من بداية اليوم إلى آخره، موضحة أنها رتبت أن يقتصر الزفاف على عدد قليل من الحضور؛ لذا ستكون المسابقة فقط لـ10 أشخاص.

وتستعد الفنانة الشابة منة عرفة لإقامة حفل زفافها على الفنان محمود المهدى خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أعلن زوجها الفنان محمود المهدى عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا :"العد التنازلي للغسالة ابتدى.. قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستنى".

وكشفت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدى، فى تصريح خاص لـ صدى البلد، عن سبب انفصالها عنه؛ وهو اكتشافها زواجه عليها العام الماضي دون علمها، من فتاة من خارج الوسط الفني".

وأضافت سارة عياد أن محمود المهدى يمتنع عن النفقة على بناته والسؤال عليهن، وكذلك عن تسديد مصروفات المدرسة الخاصة بهن لأكثر من عام، رغم صدور مجموعة من الأحكام ضده و التي تخص النفقة الزوجية ونفقة الأطفال .

وأشارت سارة عياد الى أن الفنانة الشابة منة عرفة هى الزوجة الثالثة لمحمود المهدى وليست الثانية كما صرح هو من قبل .

وكشف صدى البلد، في وقت سابق، أن الفنانة منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدى قبل إعلان خطبتهما.

ونشر موقع صدى البلد معلومات عن محمود مهدي هي:

١- منة عرفة هي الزوجة الثالثة له .

٢- تزوج من قبل مرتين؛ المرة الأولى كانت من فتاة خارج الوسط الفني؛ وأنجب منها 3 أبناء .

٣- الزوجة الثانية تسمى نادين وهي من خارج الوسط الفني.

٤- أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

عقد قران منة عرفة ومحمود المهدى

احتفلت الفنانة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام: "وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير".

وكتب محمود المهدى،: "الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط.. وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666".