مصطفى كامل يطرح حلوة حياتي على يوتيوب .. فيديو

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه ، والتى تحمل اسم "حلوة حياتى" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث تعد سادس أغنية في ألبومه "وجع قلبي".

أغنية “حلوة حياتي” من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع باسم منير،وتقول كلمات الأغنية:

"ياللى عـشت سنين حياتى الحلوة.

من أول لقاك

ياللى قلبى من ملايين البشر

اختار هواك

حلوة حياتى معاك

من بدايتها ولنهايتها

كل حاجة وياك ياحبيبى حبيتها

كل لحظه معاك أنا عمرى ما نسيتها

حلوة وأنا جوة حضنك في فرحك في حزنك

حلوة بحـرتك حلوة بغـيرتك حلوة بلحظة لقاك

حلوة وياك يا قلبى طول م انت جنبى

يا حظى الحلو وبختى الحلو ان انا قلبى في يوم لقاك

يا أغلى من حياتى وعمرى ونورعنيا يا

أنت أجمل هدية طلعت بيها من الحياة

حبيبى اللى احلوت دنيتى من يوم لقاه

كانت أيامى قبلك مش فارقالى ومش في بالى

أول ما قلبى قابلك قلت لا ده الــعمر غالى

أول كلمة حبيبى إنت اللى قولتهالى

إنت اللى حبيبى والله حبيبى

دنيتى يا حبيبى حلوة قوى وياك"

مصطفى كامل يطرح أغنية وجع قلبي:

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند، حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره.

وجاءت إشادات كثيرة بالأغنية من الجمهور ومنها: “بالتوفيق يا نجم”، و"استمر يا فنان"، و"أغنية حلوة اوي" و"ما أحلاها"، وغيرها.

واحتفل مؤخرًا مصطفى كامل بعيد ميلاده وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء، منهم حكيم وعمر كمال ومحمود الليثى ومحمد رشاد وحمزة الصغير ومحمود الحسيني وأحمد العيسوى والعائلة في جو مليء بالبهجة.

وطرح مؤخرا مصطفى كامل رابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى" وتحمل اسم "نفسي ثم نفسي" من كلمات هشام عبد الحليم وألحان محمد سراج وتوزيع أحمد باريتون، وتعد الأغنية شكلا جديدا على كامل لم يقدمه من قبل.