البوسنة والهرسك تفرض التعادل على فرنسا في تصفيات المونديال

تعادل المنتخب الفرنسي مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح إيدين دجيكو التسجيل لمنتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ في التمرير من لاعبي فرنسا.

وفي الدقيقة 40، تمكن أنطوان جريزمان من تسجيل هدف التعادل لمنتخب فرنسا بضربة رأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو فرنسا تسجيل هدف الانتصار، لكن مساعيهم قُوبلت بتحصل جوليس كوندي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 51، ليترك أبطال العالم منقوصين العدد حتى نهاية المباراة.

استمرت نتيجة المباراة على حالها، لينتهي اللقاء بدون فائز، ويتقاسم المنتخبان للنقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا للنقطة الثامنة في المركز الأول من المجموعة الرابعة فيما رفعت البوسنة رصيدها لنقطتين في المركز الرابع.

وكان المنتخب الأوكراني قد تعادل مع كازاخستان بهدفين لمثلهما في نفس المجموعة.