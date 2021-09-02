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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: نقل آليات عسكرية أمريكية من أفغانستان إلى إيران

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام إيرانية أمس الأربعاء عن نقل آليات عسكرية أمريكية من أفغانستان إلى إيران، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

ونشر موقع "سحام نيوز" المقرب من معسكر الإصلاحيين في إيران، صورا قال إنها "تظهر نقل دبابات ومركبات عسكرية أمريكية كانت تابعة للحكومة الأفغانية، وهي تسير باتجاه العاصمة الإيرانية طهران".

وأضاف الموقع أن الصور التي نشرها عبر حسابه في تلجرام، وفقًا لشبكة "إرم نيوز" "كانت تسير على الطريق السريع الرابط بين مدينتي غرمسار وسمنان، شمال شرق إيران، والذي يبعد عن طهران قرابة 220 كيلو مترا".

وعلق القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني في الحكومة السابقة بسم الله محمدي، على ما كشفه الموقع الإيراني.

ونشر محمدي عبر حسابه على تويتر، صورة لتلك الآليات والمركبات العسكرية التي تتحرك في شوارع إيران، وعلق عليها بالقول: "إيران جار سيء.. الأيام السيئة لأفغانستان ليست أبدية".

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ودعا محمدي "جميع الدول الأجنبية والمجاورة" إلى عدم الاعتراف بحكومة طالبان التي وصفها بـ"الإرهابية"، وأنها "ستكون اضطهادا كبيرا لشعب أفغانستان المضطهد".

من جانبه، ذكر موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، أن "من بين الآليات العسكرية الأمريكية التي شوهدت بالشوارع الإيرانية، مركبة هامر إتش 1، متعددة الأغراض عالية الحركة، والتي صٌممت وصُنعت في الأصل للجيش الأمريكي ويتم استخدامها الآن من قبل جيوش بعض البلدان الأخرى".

وأشارت الإذاعة إلى أن "عربة همفي العسكرية تُستخدم للسفر على أي نوع من الطرق وفي أي مناخ، وهي إحدى المركبات التي استخدمتها القوات الأمريكية على نطاق واسع خلال 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول أنواع وكميات المركبات والمعدات التي تم نقلها إلى إيران ووجهتها النهائية، ولم يعلق المسؤولون في إيران بعد.

 

ايران طالبان أفغانستان حركة طالبان إيراني

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