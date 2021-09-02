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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 في مصر | صور

سعر هيونداي أكسنت HCI
سعر هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 في مصر | صور

استطاعت شركة هيونداي الكورية أن تكتسب ثقة عملائها عبر تاريخها العريق، كما حصلت على  لقب الأكثر مبيعًا في عالم السيارات بالعديد كمن البلدان لسنوات عدة، ولعل من أبرز اصداراتها الأيقونة الشهيرة أكسنت التي غزت الأسواق فى التسعينيات، لتعود مرة أخري للأضواء مع نسختها الجديدة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022.

تنتمي سيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 لفئة السيارات السيدان، كما حصلت على  محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 66 حصان، وعزم الدوران أقصى للدوران 132 نيوتن/ متر، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 6 غيارات.

دعمت سيارة هيونداي  أكسنت HCI موديل 2022 بحزمة من الكماليات، ومنها جنوط 15 بوصة، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وشبكة أمامية وسوداء، وزجاج فامية خلفي، مرايات كهربائية مدعومة بإشارات جانبية LED، ومكيف هواء يدوي.

زودت سيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 بنظام ترفيهي مكون من راديو، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، وبلوتوث، وعدد 4 مكبرات صوتية، ومخرج 12 فولت، ومفتاح ريموت، زجاج فامية خلفي.

بالإضافة إلى بعض التجهيزات، مثل الوسائد الهوائية للراكب الأمامي والسائق، وفرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، فرامل دسكات خلفية، مثبت سرعة، فتحة سقف كهربائية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.

جاءت سيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 بجهاز تحذير المسافة الخلفية، إطار طوارئ، مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، خاصية منع تشغيل المحرك، مصابيح ضباب، عدادات مزودة بشاشة LCD.

أسعار هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى SMART بسعر 257 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART FUN بسعر 277 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SMART SAFETY بسعر 277 ألف جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUSبسعر 297 ألف جنيه.

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