سوق المستعمل.. سعر سكودا رابيد موديل 2015.. صور

تعد علامة سكودا العريقة من أكثر العلامات شهرة فى مصر، وتحظى بقبول واسع بين المستهلكين، وبالتالى يزداد الطلب على إصداراتها المختلفة ما بين السيدان و الهاتشبك و الـ SUV، و فى سوق المستعمل لها حضور قوي، فهناك الأسعار أقل قياساً بالـ"زيرو"، و الخيارات أكثر.

و من بين إصدارات الصانع العريق تأتى سكودا رابيد موديل 2015، ولكن يفضل الإستعانة بخبير قبل شراء سيارة مستعملة لتفادى الوقوع فى فخ سيارة معيبة.

تجهيزات سكودا رابيد

تتمتع سيارة سكودا رابيد موديل 2015 بنسختين "sedan & spaceback"، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وعزم الدوران 155 نيوتن. متر، وتتسارع السيارة من وضعية السكون الى 100 كلم في غضون 13 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كلم، متصلة بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.

ودعمت سيارة سكودا رابيد موديل 2015 بحزمة من وسائل الأمن والسلامة، منها نظام الفرامل مانع الانغلاق ABS، و توزيع الفرامل الإلكتروني ESP، نظام مساعد الوقوف على المنحدرات، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية الـLED، وعجلة قيادة متعددة الوظائف و قابلة للإمالة.

وجهزت سيارة سكودا رابيد بوسائد هوائية أمامية و خلفية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية، وعجلات مقاس 17 بوصة، و نظام التحكم بالسرعة، بها شاشة عدادات جديدة والمقود بأزرار تحكم متعددة، مع شاشة معلومات وترفيه ملونة تدعم اللمس والأوامر الصوتية مقاس 6.5 بوصة.

تأتي سيارة سكودا بمصابيح زينون أمامية وضباب، وتقنية البلوتوث، مثبت سرعة، راديو، كاسيت mp3، ومشغل أسطوانات، أجهزة استشعار المطر، مكيف هواء، زجاج خلفي ملون.

تتراوح أسعار سيارة سكودا رابيد موديل 2015 في سوق المستعمل من 170 ألف إلي 200 ألف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.