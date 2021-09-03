مؤشر البورصة يرتفع 1.5% الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 745.7 مليار جنيه مقابل 732.7 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 11301 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 1.58% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.89% مغلقا الفترة عند 3038 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.81% عند الفترة مغلقا 1,928.26 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.89%مغلقا عند 13649 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنسبة 2.58% مغلقا الفترة عند 4065 نقطة.

23.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية

بلغ إجمالى قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 23.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول 3020 مليون ورقة منفذة على 285 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3136 مليون ورقة منفذة على 321 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 48.32% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 51.68 % خلال الأسبوع.