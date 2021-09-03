محمد الشاذلي: حياة كريمة شهادة ميلاد جديدة لـ58 مليون مواطن مصري

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الدولة المصرية قررت تغيير حياة 58 مليون مواطن على أرضها، ومنذ أن اتخذت هذا القرار في 2 يناير 2019 كان ذلك الأمر شهادة ميلاد جديدة لـ60% من الشعب المصري.

وأضاف الشاذلي، خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: «حياة 60% من الشعب المصري تتغير من خلال مبادرة حياة كريمة، لذلك نقول إنها تعتبر أكبر مشروع مجتمعي ينتصر لحقوق الإنسان في العالم وفق مقررات الشرعية الدولية».

وتابع: «حياة كريمة انتصر لحقوق الإنسان في الصحة وتلقي العلاج في مستشفى قريب من مسكنه، وحق الإنسان في التعليم والسكن والحياة بشكل عام وتحسين جودتها».

وقدم برنامج صباح الخير يا مصر الجمعة حلقة خاصة عن حياة كريمة من داخل القري المصرية في ١٣ محافظة ينقل فيها ما تم على أرض الواقع ويلتقي فيها بالمواطنين الذين شاهدوا قراهم قبل وبعد دخول المشروع القومي ( حياة كريمة ) وكيف تبدل الحال. ويقدم البرنامج تقارير مسجلة عن مختلف المشروعات التي تم تنفيذها في هذه القري بالإضافة الى بث مباشر من قرى أخرى أما الاستوديو الرئيسي سيكون في أسوان.



