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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. "فلوتينج موتورز" تحول السيارات الشهيرة إلى قوارب مائية

لأول مرة... فلوتينج
لأول مرة... "فلوتينج موتورز" تحول السيارات الشهيرة إلى قوارب

ابتكرت شركة جديدة تدعى "فلوتينج موتورز" floating motors فكرة الجمع بين القوارب المائية والسيارات وتستهدف منها إعادة إنشاء المراكب المائية  من خلال دمجها مع تصميم السيارات الأكثر شهرة لتقدم مُنتج نهائي هجين من "السيارات المائية" الأنيقة والجذابة وهو ما أسمته "Resto-Floating".

شركة "فلوتنيج موتورز"، هو مشروع مشترك بين شركة Jet Capsule S.r.L. ، وهي شركة إيطالية لبناء المراكب المائية، وشركة Lazzarini Design Studio.  وبدأت عملياتها في عام 2012، على الرغم من أن فكرة تصميم سيارات مائية تعود إلى عام 2010، سلمت أول منتج لها في عام 2016، وبدأت في تصدير السيارات المائية إلى الصين وكندا وإسبانيا. 

وفقًا لـ"موتور1"، المتخصص في السيارات، تقدم Floating Motors منتجاتها المختلفة بـ3 أنواع من الهياكل، نوع القطمران وهو قارب مزدوج البدن، أو الشكل التقليدي، أو برقائق معدنية، كما تقدم حتى الآن 5 طرازات  محركات كهربائية خارجية،  تنتج ما بين 40 و 240 حصانًا  اعتمادًا على نوع الطراز، ويمكن للعملاء أيضًا اختيار نوع إعدادات التعليق.

تعلن الشركة أيضًا أنه يمكنك استخدام السيارة المائية لأغراض مختلفة، فمثلًا يمكن تحويها لـ سيارة تاكسي، فتكون وسيلة رائعة للتنقل عبر الماء.

تمتلك الشركة معرضًا للتصميمات فيه تعرض إعادة إنشاء سيارات مثل ميني كوبر، وجاكوار E-Type ، وحافلة فولكس فاجن من النوع 2 ، ومرسيدس بنز SLS ، وغيرها الكثير كمراكب مائية. وفي المعرض نرى فولكس فاجن المائية تتمتع بسطح علوي وفتحة خلفية تشكل منطقة للصالة ومنصة غوص، وتحتوي على سلمًا لمساعدتك على الخروج من الماء. 

تخطط الشركة للتوسع في التنوع وتقديم سياراتها المائية بأطوال مختلفة، تتراوح من الصغيرة وهي من 3 إلى 3.5 متر والكبيرة جدًا والتي يصل قياسها إلى 7.5 متر.

floating motors فلوتينج موتورز السيارات المائية ميني كوبر فولكس فاجن ومرسيدس بنز

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