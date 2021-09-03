عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب نقص الرقائق... فورد تتخلى عن أنظمة الأمان في إصدارات "بوما"

بسبب نقص الرقائق...
بسبب نقص الرقائق... فورد تتخلى عن أنظمة الأمان في إصدارات "ب

تعيد شركات صناعة السيارات إعادة خططها من أول وجديد وتعديلها بعد النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أصاب القطاع بالشلل والعجز عن تلبية الطلبات المطردة من العملاء، وتماشيًا مع نقص الرقائق الإلكترونية، قررت فورد التخلي عن بعض عوامل الأمان في طرازاتها الجديدة.

 

وفقًا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، الإصدارات الجديدة من فورد بوما من فئة الكروس أوفر، الخاصة بطرازات "تيتانيوم" و"ST" ، سيتم تصميمها بمواصفات أرخص من السابق لأنها مجبرة على استخدام رقائق إلكترونية أقل مما يجعلها تفقد ميزات معينة نتيجة لذلك.

 

ستفقد إصدارات  ST-Line ميزة مساعدة الضوء العالي وهو نظام أمان في السيارة يتعرف على الضوء العالي القادم من السياارت ليلا ويقوم تلقائيا بتبديل درجة إضاءة المصابيح الأمامية بين الضوء الرئيسي والضوء المنخفض، وهي خاصية ذكية جدًا ويُزعم أنها تجعل القيادة الليلية أقل إرهاقًا، كما ستفقد الطرازات الجديدة أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية، وهي مستشعرات تنبه السائق عندما تقترب السيارة جدًا من شيء ما، يتم تثبيتها بشكل شائع على المصد الخلفي للمساعدة في الرجوع والمصد الأمامي في بعض السيارات

ستفقد أيضا النسخ الحديثة على مميزات نظام LKAS وهو نظام يحتوي على كاميرا فيديو لاكتشاف علامات المسار أمام السيارة ولمراقبة موضع السيارة في مسارها، ونظام التحذير من مغادرة المسار LDWS، ونظام CAS نظام تجنب الاصطدام مع نظام فرملة الطارئة التلقائي (AEB) ، ونظام اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، ونظام الفرملة بعد الاصطدام.

 

قال المتحدث باسم فورد موتورز لـ "أوتو كار": "أثر النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية على جميع مصنعي السيارات تقريبًا في جميع أنحاء العالم ومن ضمنهم فورد. من أجل تلبية احتياجات عملائنا الذين يطلبون بوما و EcoSport ، تعيد فورد تصميم المركبات الأصغر حجمًا بأنظمة مختلفة للتماشي مع نقص أشباه الموصلات"

اشباه الموصلات فورد تيتانيوم ST-Line رقائق إلكترونية فورد بوما

ترشيحاتنا

ينقذ حياة إنسان.. بلازما الدم كلمة السر لعلاج الأمراض المزمنة

إعصار آيدا .. بايدن يعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

عمر كمال يكشف كواليس انضمامه للزمالك

مملكة الأنباط .. حكاية حضارة عظيمة مجهولة بسيناء عمرها 2400 عام.. فيديو وصور

خائن لله ورسوله.. داعية يحذر الأزواج من هذا الفعل

هزيمة "سلمي علي" في ربع نهائي التايكوندو في بارالمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ