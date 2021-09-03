المنوفية الأفضل ضمن ألف جامعة عالمية بـ تصنيف دولي كبير.. تفاصيل

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة لأول مرة ضمن أفضل ألف جامعة عالمية في تصنيف THE Times Higher Education world university ranking والذى يعد أحد التصنيفات الثلاثة الرئيسية لتصنيف الجامعات عالميا والذى يقدم تصنيف بيانات أداء موثوقة عن الجامعات للطلاب وعائلاتهم والأكاديميين وقادة الجامعات والحكومات والصناعة، ويعتمد على إنشاء تصنيفات لتقييم أداء الجامعات عالميا بناءَ على المستوى البحثي والعلمي والسمعة الأكاديمية بغرض توفير مرجعية لرصد النجاحات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في العالم.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبى الجامعة على هذا الإنجاز، والشكر لدكتور أسامه عبد الرؤوف القائم بعمل عميد كلية الذكاء الاصطناعى لمجهوداته فى هذا الإنجاز ولكل من ساهم فى تحقيق نجاح جديد فى طريق تطوير الجامعة ووضعها فى المكانة اللائقة بها.