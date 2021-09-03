نائب أشرف غني يكشف حقيقة مغادرته أفغانستان عقب سيطرة طالبان على بنجشير

قال أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وأحد قادة جبهة المقاومة الوطنية، إن التقارير التي تدعي مغادرته وادي بنجشير أو أفغانستان لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنها "ليست سوى دعاية من العدو" على حد قوله.

وأضاف صالح في تصريحات لشبكة "يورو نيوز" أن "التقارير التي تفيد بأنني غادرت بلادي وأنني خارج أفغانستان لا تعدو أن تكون سوى دعاية من العدو.. أنا في بنجشير في قاعدتي.. لقد كانت لدينا عديد الاجتماعات مع القيادات، ونحن ندير الوضع مع وجوه سياسية".

وأضاف صالح لذي يقاتل إلى جانب أحمد مسعود في وادي بانشير ضد طالبان "ما من شك في أن الوضع صعب، نحن نتعرض لهجوم على أيدي طالبان والقاعدة وإرهابيين يدعمهم باكستانيون.. العدو يعاني من الخسائر وكذلك نحن، وقد واصل العدو هجومه اليوم من جبهتين أو ثلاثة، ولكننا نسيطر على الوضع".

وفي وقت سابق، نفت وكالة "سبوتنيك" الروسية الأنباء التي تحدثت عن مغادرة أحمد مسعود وأمر الله صالح الولاية إلى طاجيكستان، مؤكدا وجودهما في المنطقة.

فيما قال صالح في تغريدة على تويتر إن "المقاومة مستمرة وستستمر، أنا هنا على أرضي ولأجل أرضي وأدافع عنها بكرامة".

وأعلنت حركة طالبان، مساء اليوم الجمعة، السيطرة بشكل كامل على ولاية بنجشير.

وقال بلال كريمي المتحدث باسم طالبان "أصبحت بنجشير تحت سيطرة الإمارة الإسلامية"، بينما تنفي المقاومة حدوث ذلك.