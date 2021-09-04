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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق بطولة تصفيات السويس الكاراتية المؤهلة لبطولة الجمهورية

صدى البلد

انطلقت تصفيات السويس للكاراتية المؤهلة لبطولة الجمهورية،  اليوم بمقر مركز شباب المدينة بحى الاربعين. 

بحضور المهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس و الكابتن ناصر ذكر رئيس منطقة الكاراتية  بالسويس و عيد على وطارق كامل و مصطفى الشلقامى اعضاء  مجلس إدارة المنطقة. 

ومن جانبه قال ناصر ذكى ، رئيس منطقة الكاراتية بالسويس ، ان التصفيات يشارك فيها   عدد من اللاعبين فى الأندية و  مراكز الشباب المختلفة داخل المحافظة  بنين وبنات من عمر ١٣ فيما فوق.

وأضاف ناصر ذكى فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة،  ان التصفيات فى مسابقة الكاتة و  سيصعد اربع لاعبين من كل سن فى  لبطولة الجمهورية ، لافتا ان التصفيات يشرف عليها طاقم تحكيم دولين من قبل الاتحاد المصري للكاراتية بتوجيهات رئيس المصرى الكاراتية. 

الجمعة الاتحاد المصري يوم الجمعة رئيس مدين حكيم الاتحاد طول الجمهورية شباب المدينة دية عيد السويس

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