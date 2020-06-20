بدء العمل في توصيل مياه الشرب لمدينتي السلام 1 و2 بالسويس

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، عن بدء العمل في مشروع توصيل مياه الشرب لمدينتي السلام ١بحي فيصل والسلام٢ بحي عتاقة من خط مياه العاشر من رمضان بعد وصول المعدات والمواسير المطلوبة لخط المياه بعد معاناة أهالي السلام سنوات طويلة وذلك بتكلفة حوالي 95 مليون جنيه.





وتم التأكيد علي أن العمل يبدأ خلال هذا الاسبوع ويستمر لمدة ٦ شهور لتغذية مدينتي السلام 1 ، 2 من مدينة العاشر بطاقة مرحلة أولى 25 ألف متر مكعب يوميا وإجمالي طاقة 50 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين.





ويبدأ مسار خط المياه الذي سيتم تنفيذه من ميدان كنتاكى وحتى رافع السلام ويحتوي مسار الخط علي 40 غرفة محابس و4 عدايات بطول 18 كيلو متر وبقطر 710 مم.





يذكر أن أعمال التنفيذ تأتي من خلال برتوكول تعاون تم توقيعه بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنع المحركات.



