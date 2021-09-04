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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. الصور الأولى من حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

حفل محمد حماقي
حفل محمد حماقي

بدأت منذ قليل الحفل الغنائي  للفنان محمد حماقي، والذي يقام  بالساحل الشمالي.

وينشر صدى البلد الصور الأولى من الحفل ؛ والذي حرص الحضور على ارتداء الملابس البيضاء .

قال المطرب محمد حماقي، إنني سعيد بعودة الحفلات وعودة الجماهير، خاصة بعد الظروف الصعبة نتيجة جائحة كورونا واقتصار الحفلات على الأونلاين والتي كنت اعتبرها مجرد “بروفة”.

 

كما أضاف حماقي خلال لقاء له، ببرنامج “التاسعة” عبر “القناه الأولى المصرية”، أن وجود الجمهور هو من يحركنا، ويعد دافع كبير لنا، مشيرا إلى أنني سعيد بوجود موسم حفلات فأنا طوال الوقت أقول “إن مصر يجب أن يكون بها أكثر من مهرجان”

حماقي يطرح عدد من اغاني ألبومه:

وكان حماقي، قد طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

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يحيى حفله في الساحل الشمالي.. محمد حماقي يحصد ملايين المشاهدات عبر «يوتيوب»

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اليوم .. محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين ..  وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.

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