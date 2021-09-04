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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي اليوم السبت بالساحل الشمالي.

 

قال المطرب محمد حماقي، إنني سعيد بعودة الحفلات وعودة الجماهير، خاصة بعد الظروف الصعبة نتيجة جائحة كورونا واقتصار الحفلات على الأونلاين والتي كنت اعتبرها مجرد “بروفة”.

 

كما أضاف حماقي خلال لقاء له، ببرنامج “التاسعة” عبر “القناه الأولى المصرية”، أن وجود الجمهور هو من يحركنا، ويعد دافع كبير لنا، مشيرا إلى أنني سعيد بوجود موسم حفلات فأنا طوال الوقت أقول “إن مصر يجب أن يكون بها أكثر من مهرجان”.

يحيى حفله في الساحل الشمالي.. محمد حماقي يحصد ملايين المشاهدات عبر «يوتيوب»

زيها مين لـ محمد حماقى تحقق 17 مليون مشاهدة

وكان حماقي، قد طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

 

تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين ..  وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.

 

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