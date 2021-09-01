حماقي: سعيد بعودة الحفلات.. والجمهور محرك كبير لنا

قال المطرب الكبير محمد حماقي، إنني سعيد بعودة الحفلات وعودة الجماهير، خاصة بعد الظروف الصعبة نتيجة جائحة كورونا وإقتصار الحفلات على الأونلاين والتي كنت اعتبرها مجرد “بروفة”.

وأضاف حماقي خلال لقاء له، بثه برنامج “التاسعة” عبر “القناه الأولى المصرية”، أن وجود الجمهور هو من يحركنا، ويعد دافع كبير لنا، مشيرا إلى أنني سعيد بوجود موسم حفلات فأنا طوال الوقت أقول “إن مصر يجب أن يكون بها أكثر من مهرجان”.

الألبوم كاملا

وتابع المطرب الكبير محمد حماقي، أنه في الماضى كان الالبوم يطرح بشكل كامل لكن مع تغير الوضع أصبحت الأغاني السينجل تباعا سهلت الموضوع، مؤكدا أنني لم أستطع هذا العام أن انهي الألبوم؛ لذا اتجهت لأداء أغنية أغنية حتى يكتمل.

واستطرد حماقي “أنا مبحبش فكرة التوقع، وبشتغل على اللي يعجب الناس، وبعد ما انتهي من الأغنية؛ بدعي إنها تعجب الناس، فلازم ذوقي يكون ماشي مع الناس”.