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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ساعة أبل .. تسريبات تكشف قدرات جبارة لـ 7 Apple Watch الذكية

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات جبارة لساعة Apple Watch الذكية القادمة

كشفت تسريبات عدد من مواصفات ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch Series 7 والتي من المقرر أن يتم إصدارها في حدث إطلاق هواتف آيفون 13 المنعقد خلال الأيام القادمة، حيث ستشهد الساعة أكبر تصميم لها على الإطلاق.

وبحسب موقع MacRumors فإن ساعة Apple Watch الجيل السابع ستكون مختلفة بشكل كبير عن ساعات آبل الذكية السابقة، حيث ستأتي بخيارات جديدة بحجم 41 مم و 45 مم ، بزيادة من 40 و 44 مم . 

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وستتميز الشاشة الأكبر حجمًا مقاس 45 ملم لساعة Apple Watch الجيل السابع بإطارات أرق وتقنية تصفح جديدة تجعل الشاشة أقرب إلى الغطاء الأمامي ، مع تقنية شاشة محدثة.

وستكون ساعة آبل الذكية القادمة بحجم جسم يبلغ 1.9 بوصة قطريًا ، وارتفاع 1.78 بوصة ، وستكون بدقة 396 × 484 ، وهو ما يعادل زيادة البيكسل بنسبة 16 % ، كما سيكون للغلاف تصميم ذو حواف مسطحة مشابه لهواتف iPhone 12 أو أجهزة آيباد iPad Pro . 

وستعمل ساعة آبل الذكية الجيل السابع بشريحة "S7" وهي تستخدم تقنية الوجهين لتصغير الوحدة، كما ستتيح شريحة S7 لبطارية أكبر أو أجهزة استشعار صحية جديدة. 

وستشمل الميزات الجديدة في ساعة ساعة آبل الذكية الجيل السابع من مراقبة ضغط الدم ، ومقياس حرارة للخصوبة وتتبع النوم ، واكتشاف توقف التنفس أثناء النوم ، والكشف عن مرض السكري.

كما من المحتمل أن تكون الساعة القادمة قادرة على رصد مستويات الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية باستخدام أجهزة استشعار بصرية، بالإضافة إلى مراقبة المؤشرات الحيوية مثل قياس درجة حرارة الجسم الأساسية وضغط الدم و نسبة الكحول باستخدام أجهزة الاستشعار البصرية. 
 

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