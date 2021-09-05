تحذير لجميع مستخدمي آبل من خطورة استخدام كابل يشبه Lightning

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي أجهزة آبل من استخدام كابل خطير كابل O.MG يشبه كابل Lightning الخاص بآبل، حيث يمثل الكابل خطورة أمنية كبيرة على بيانات المستخدمين.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن كابل O.MG تم إنشائه وتسويقه من قبل باحث أمني يُعرف باسم MG حيث يقوم الكابل بإنشاء نقطة اتصال WiFi واى فاى للهاكرز .



ويستخدم كابل O.MG واجهة يتم الوصول إليها بواسطة مستعرض ويب عادي وتمكن المتسلل من بدء تسجيل ضغطات المفاتيح، حيث يضيف الكابل تحديدًا جغرافيًا للموقع الذي يتم منه الاستخدام ، ويقوم بتحميل البيانات الشخصية للمستخدمين.



ويقوم كابل O.MG بنفس الوظيفة التي يقوم بها كابل Lightning الرسمي من آبل ولكنه يمكنه تسجيل كل ما يقوم المستخدم بكتابته ، بما في ذلك كلمات المرور ، وإرسال هذه البيانات لاسلكيًا إلى الهاكرز ، الذين بدورهم يقومون بتسريبها.



وفقا لتقرير من مجلة Vice التي أوردت المشكلة لأول مرة، أن كابل O.MG يجعل مستخدمي أجهزة آبل هدفا رئيسيا، حيث يقوم بسحب كل بيانات مستخدمي آبل بمجرد استخدام الكابل وإدخاله في أجهزتهم المختلفة.

