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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة ورياح.. تحذير من طقس اليوم الأحد في السعودية

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، توقعاته اليوم الأحد، بشأن الطقس، حيث توقع أن تشهد 5 مناطق بالمملكة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وكذلك رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول. 

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طقس شديد الحرارة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

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فرصة لسقوط أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

كما توقع المركز أن تشهد بعض المواقع بالرياض أتربة مثارة ورياحا نشطة، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن منطقتي جازان "الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبوعريش، أحد المسارحة، بيش، صامطة، ضمد، صبيا» وعسير المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل" تشهدان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

كما تشهد مناطق عسير "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب"، والباحة "العقيق، المندق، بلجرشي، الباحة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الحجرة، المخواة"، ومكة المكرمة "اضم، العرضيات، ميسان، الطائف، الجموم، العاصمة المقدسة" هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

 

امطار غزيرة مكة المكرمة عسير الرياض المركز الوطني السعودي للأرصاد

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