أحمد مكى ينشر فيديو طريف برفقة كريم عبد العزيز من كواليس الاختيار2

شارك الفنان أحمد مكى متابعيه بمقطع فيديو كوميدى برفقة الفنان كريم عبد العزيز، من كواليس مسلسل “ الاختيار 2 ”.

وعلق مكى على الفيديو :" مشكلتى من وأنا فى حضانة الضحك وقت الجد.. وكنت بنطرد من حصص ومحاضرات وكنت بصبر نفسى إنه لما أكبر هبطل وهتروح العادة دى ".

وأضاف أحمد مكي :" ادينى كبرت بس المصيبة إنى قابلت واحد عنده نفس المشكلة ".

وكان المخرج بيتر ميمي قد نشر الفيديو نفسه عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وعلق قائلاً: "لما كريزة الضحك بتمسك، وحشتوني".

وشارك أحمد مكي ، في بطولة مسلسل الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.