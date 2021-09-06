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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي في ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، مقتل القيادي في ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أبو هزاع المداني، وذلك في جبهة الكسارة غرب مأرب اليمنية.

ومن ناحية أخرى، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،  يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران، الذي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباطه.

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اليمن.. أنباء عن اعتقال قيادي حوثي بارز

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اليمن.. الحكومة تؤكد: وقف إطلاق النار إجراء إنساني مهم لا يحتمل التأخير

وأكد وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية على دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادا تلك الأفعال "جرائم حرب".

ومن ناحية أخرى، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

 

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

 

وحثت الإمارات المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

 

المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي منظمة التعاون الاسلامي الجيش اليمني اليمن

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