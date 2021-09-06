صحف الإمارات : تفاصيل الجرين والفري فيزا.. فصل تصريح الإقامة عن العمل .. فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق سري.. ليبيا تطلق سراح نجل معمر القذافي

الإمارات تعلن مسارا جديدا ومنظومة متكاملة للإقامة في الدولة

انقلاب عسكري في غينيا وفرض حظر تجوال في البلاد

الولايات المتحدة تدين هجمات مليشيات الحوثي على السعودية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الموضوعات المحلية والإقليمية.

وركزت صحيفة البيان على إعلان الإمارات عن مسار جديد ومنظومة متكاملة للإقامات في الدولة، حيث أعلنت عن مسار جديد ومتكامل للإقامات ضمن التحديثات على قانون الإقامة، مع حزمة من الإجراءات التحسينية تواكب توجهات الدولة للمرحلة القادمة وتعزز من مكانتها كعاصمة عالمية للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم.

وتضمنت التحديثات نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

الإقامة الخضراء

ويشكل استحداث "نظام الإقامة الخضراء"Green Visa تغييراً جذرياً في نظام الإقامة في الإمارات، وهي إقامة ذاتية على الفرد أو الموظف ويتم من خلالها فصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل . ويستهدف النظام أصحاب الكفاءات والمهارات العليا من حملة البكالوريوس وما فوق، كما يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 – 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدل 30 يوماً.

الإقامة الحرة

كما تم استحداث نظام الإقامة الحرة Freelancers Visa ، الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، وهي مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص ( Freelancer) دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.



وفي غينيا، أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا أمس الأحد واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر"، واستبدال حكام المناطق بعسكريين.

وقال الضباط أيضا في بيان بثه التلفزيون الوطني إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش من اليوم الاثنين في العاصمة كوناكري.

وفي واشنطن، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن إصابة طفلين وإلحاق أضرار بمنازل عدة.

وفي بيان رسمي أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتبر هجمات الحوثي بالأمر غير المقبول على الإطلاق ومهددة لحياة سكان المملكة.

وحث البيان الحوثيين على الموافقة على وقف إطلاق نار شامل وفوري، ووضع حد لهذه الهجمات العابرة للحدود والاعتداءات في الداخل اليمني، ولا سيما هجومهم على مأرب الذي تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية، وإطال من أمد الصراع.

وشدد على ضرورة أن يبدأ الحوثيون بالعمل نحو حل دبلوماسي سلمي برعاية الأمم المتحدة بغية إنهاء الصراع في اليمن.

وفي صحيفة الإمارات اليوم، فرّ ستة أسرى فلسطينيين من أحد السجون الإسرائيلية (شمال) عبر نفق حفروه أسفل مغسلة فيما شرعت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عن المجموعة التي تضم قيادي بارز في حركة فتح، وفق ما أفاد مسؤولون.

وبحسب بيان صادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية، فقد تم كشف العملية التي وصفها رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأنها "حادث خطير"، قرابة الثالثة فجرا بعد بلاغ من السكان عن "تحركات مشبوهة" بالقرب من سجن جلبوع.

ومن بين الفارين القائد السابق لـ"كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح زكريا الزبيدي.

وأكد مسؤولون في مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية الشروع الفوري بعملية تمشيط واسعة تشارك فيها الشرطة والقوات الخاصة والجيش، كما تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية والطائرات المروحية بالإضافة إلى نصب نقاط تفتيش في محيط المنطقة.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صورا ومقاطع فيديو تظهر نفقا ضيقاً حُفر أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات.

ونشر نادي الأسير الفلسطيني بيانات الأسرى الستة وهم الزبيدي الذي يتحدر من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والمعتقل منذ العام 2019، إضافة إلى خمسة آخرين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وتأتي عملية الفرار قبيل ساعات من بدء احتفالات رأس السنة العبرية عند غروب الشمس الإثنين.

وأكد بينيت متابعته الحادثة وتلقيه المنتظم لمعلومات حول عمليات البحث.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "تساعد في ملاحقة السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع"، وأنه خصص طائرات للقيام بمهام المراقبة.

إطلاق سراح الساعدي القذافي

أطلق سراح الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي والذي كان مسجونا في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، تنفيذا لحكم قضائي يعود إلى سنوات، بحسب مصدر من وزارة العدل.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة فرانس برس مساء أمس الأحد، أن "الساعدي معمر القذافي أطلق سراحه رسميا، تنفيذا لقرار قضائي يقضي بالإفراج عنه" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية مساء الأحد أن الساعدي القذافي غادر الأراضي الليبية في رحلة متوجهة إلى تركيا.

وأكد مصدر من مكتب النائب العام لوكالة فرانس برس أيضا قرار "الإفراج" عن الساعدي، مشيرا إلى أنه جاء تنفيذا لتوصية سابقة من طرف النائب العام.

وقال في هذا الصدد "أوصى النائب العام قبل أشهر بتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الساعدي، بعدما توافرت كل الشروط العدلية لتنفيذها".

ورفض المصدر التعليق على الأنباء عن مغادرة الساعدي الأراضي الليبية، قائلاً "الساعدي مواطن ليبي مثُل أمام القضاء، والأخير أصدر إفراجا بشأن قضيته التي كان موقوفا على ذمتها، وبالتالي هو حر بالبقاء أو مغادرة البلاد".

ومنذ تسليمه في مارس 2014 من قبل النيجر التي فرّ إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، تمت ملاحقة الساعدي بتهمة التورط في القمع الدموي للانتفاضة.

وفي صحيفة الوطن، بدأت وزارة الصحة الأردنية أمس الأحد إعطاء جرعة معززة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للذين يعانون من نقص في المناعة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن على الذين يريدون الجرعة المعززة إحضار ما يثبت مرضهم.



وتشمل الحالات المستحقة مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى زراعة خلايا الجذعية في العامين الماضيين، ومرضى نقص المناعة المكتسبة، الإيدز، والذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، ومرضى غسيل الكلى، وأمراض المناعة الذاتية مثل: التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، والصدفية، والسكر من النوع الأول، ومتلازمة جيلان باري، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية مثل متلازمة داون ومتلازمة داي جورج.

من جانبها ذكرت صحيفة "الخليج" أن قناصا سابقا بالجيش الأمريكي نفذ عملية إطلاق نار وسط فلوريدا ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم رضيع كان بين ذراعي والدته، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

وقتل المشتبه به الذي يُدعى براين رايلي، رجلاً يبلغ 40 عاماً وامرأة تبلغ 33 عاماً وابنها البالغ ثلاثة أشهر وكذلك جدّة الطفل البالغة 62 عاماً، في منطقة سكنية في مقاطعة بولك في فلوريدا، وفق ما أفاد مدير الشرطة في المقاطعة غرادي جود.

وتسبب براين رايلي (33 عاماً) الذي كان يرتدي سترة واقية، أيضاً بإصابة فتاة تبلغ 11 عاماً بجروح قبل أن يتوجه إلى الشرطة إثر إطلاق نار كثيف، بحسب جود.

وأكد الرجل الذي كان محارباً قديماً في العراق وأفغانستان، للشرطة أنه تناول الميثامفيتامين. وقال أيضاً للشرطة بدون توضيح الأمر، "تعرفون لماذا فعلتُ ذلك"، بحسب تصريح غرادي جود الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

نُقل القناص السابق الذي جُرح أثناء عملية إطلاق النار، بشكل عاجل إلى مستشفى محلي حيث حاول من جديد مهاجمة عناصر الشرطة حتى خُدّر. بعد حصوله على الرعاية الطبية، نُقل إلى سجن محلي. وأكد جود أن دافع الهجوم ليس واضحاً بعد. وقد فُتح تحقيق في الأمر.