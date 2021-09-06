وزير الأوقاف يقرر تصعيد 4 قيادات شبابية جديدة بديوان عام الوزارة

أصدر الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتكليف كل من الشيخ نور الدين عبد الوارث محمد قناوي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وتكليف الدكتور رمضان عفيفي عفيفي بحيري بتسيير أعمال وظيفة مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات ، وتكليف الدكتور محمد السيد إبراهيم محمد نصار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة.

كما تضمن التقرير تكليف عبد الواحد جاد سيد أحمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

يأتي ذلك القرار في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي.

