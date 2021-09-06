تعرف على أحدث تقنيات التخسيس أون لاين.. فيديو

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه لابد أن يكون الطبيب المعالج للحالة دارس وفاهم علم التغذية لمساعدة الناس فى فقدان وزنهم.

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقاء ببرنامج "طبيب البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فكرة التخسيس أون لاين تعتمد على جميع كل المعلومات الدقيقة عن المريض عن طريق رسالة مكتوبة أو مسموعة ومن ثم التعرف على الأسباب التى دفعت بالمريض لزيادة الوزن، والعمل مع كل شخص على حسب فئة العمرية وطريقة معيشة.

وأشارت إلى أن التعامل مع سيكولوجية مريض السمنة لابد أن يكون عبارة عن دراسة نفسية المريض وفقا للشريحة والفئة العمرية، وخاصة أن التعامل مع البشر ليس سهلا على الإطلاق ويتطلب دراسة شهية المريض وطرق التعامل الأنسب لفقدان الدهون.

وتابعت أن مريض السمنة لا يستجيب للطبيب عند وضع قائمة ممنوعات طويلة من الطعام، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تناول أي نوع من الطعام ولكن بكميات أقل، موضحة أن التغذية علم كبير، وأنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات".