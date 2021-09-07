اقتصاد عمان|اتفاقية لإقامة مجمع تعليب الأسماك بالدقم

وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي مع الشركة الدولية للمنتجات البحرية التي تعتزم إقامة مجمع تعليب أسماك التونة والسردين والمنتجات البحرية على مساحة 85 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية تبلغ 27 ألف طن سنويًّا قابلة للزيادة في المستقبل وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 30 مليون ريال عماني.

قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية ، إنه تم تخصيص أرض مجمع تعليب أسماك التونة والسردين والمنتجات البحرية في منطقة الصناعات السمكية والغذائية التي تقع بالقرب من ميناء الصيد البحري "متعدد الاغراض" في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المهندس يحيى بن خميس الزدجالي المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فيما وقعها من جانب الشركة الدولية للمنتجات البحرية المهندس نبيل بن سالم الرويضي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد المهندس علي بن ناصر الراسبي المدير العام للشركة الدولية للمنتجات البحرية أن الشركة ستقوم من خلال خطتها الاستراتيجية بإطلاق برنامج تدريبي مقرون بالتشغيل لتدريب عدد من القوى العاملة الوطنية للعمل في كافة مجالات عمليات الشركة، موضحًا أن الشركة ستوفر البنى الأساسية اللازمة لتحفيز الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة للانخراط في مجال تصنيع ومعالجة منتجات القيمة المضافة السمكية والبحرية.

يذكر أن الشركة الدولية للمنتجات البحرية هي إحدى الشركات المنضوية تحت شركة "تنمية أسماك عُمان" التي ستكون الذراع التصنيعي للمجموعة القابضة وهي حاليا قيد التوسع في مجالات الصيد البحري التجاري في أعالي البحار ومشاريع الاستزراع السمكي والروبيان.

