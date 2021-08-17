اقتصاد عمان| 9.9% ارتفاعا في سعر برميل النفط بنهاية يونيو 2021

بلغ إنتاج النفط في سلطنة عمان بنهاية يونيو السابق نحو 172.84 مليون برميل مقابل 177.31 مليون برميل بنفس الفترة المناظرة من العام السابق بتراجع قدره 2.5%.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية، إن متوسط الإنتاج اليومي من النفط قد انخفض خلال الفترة المذكورة إلى 954.9 ألف برميل مقارنة مع 964.2 ألف برميل للفترة ذاتها من عام 2020م، أما متوسط سعر البرميل الواحد فقد ارتفع بنسبة 9.9 %من 51.1 دولار أمريكي للبرميل الواحد ليصل إلى 56.2 دولار أمريكي.



ويعزى انخفاض الإنتاج إلى انخفاض إنتاج النفط الخام بنسبة 10% ليصل إلى 132.923 مليون برميل مقارنة بالمسجل بنهاية الفترة نفسها من 2020 البالغ 147.8 مليون برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات النفطية نحو 39.92 مليون برميل بنسبة 35.1 % عن المسجل بنهاية الفترة ذاتها من 2020م البالغ 29.54 مليون برميل.

وكشفت البيانات أيضا عن انخفاض في إجمالي الصادرات النفطية بنسبة 4.5 % بنهاية يونيو 2021م حيث بلغت نحو 139.8 مليون برميل مقارنة مع 146.434 مليون برميل المسجل في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتوضح البيانات أن الصين تصدرت الدول الأكثر استيرادا للنفط العماني خلال الفترة المذكورة لشهر يونيو 2021م وذلك باستيرادها نحو 115.9 مليون برميل وبنسبة انخفاض بلغت 10.7 % عن المسجل في الفترة ذاتها من العام السابق والبالغ قرابة 129.8 مليون برميل؛ ثم الهند باستيراد نحو 14.42 مليون برميل بنسبة ارتفاع بلغت 315.2 %مقارنة مع 3.5 مليون برميل للفترة ذاتها من عام 2020م.

تليهما كوريا الجنوبية حيث بلغ إجمالي استيرادها من صادرات النفط العمانية 4.53 مليون برميل ، ومن دول أخرى بلغ الاستيراد نحو 3.61 مليون برميل.