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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|السلطنة تشارك في الاجتماعات السنوية الـ 46 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بطشقند

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماعات الـ46 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية التي عُقدت في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان على مدى يومين.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إن وفد من السلطنة برئاسة سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومحافظ السلطنة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شارك بفعاليات الاجتماعات.
 

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وقال في كلمته التي ألقاها أمام مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الإجراءات والمبادرات التي تُنفَّذ للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد -١٩" على اقتصاديات دول الأعضاء، والتي كان من أبرزها تعزيز رأسمال البنك وحشد موارد مالية إضافية من أسواق المال وتوظيفها في مساعدة الدول الأعضاء من خلال مبادرات وبرامج متنوعة لمساعدة الدول على التعامل مع المتغيّرات الهيكلية التي فرضتها الجائحة وتحديد أولويات الاستثمار بهدف تقليص الفجوات العميقة التي خلّفتها الجائحة، والمؤمل أن تدعم التعافي الاقتصادي والعودة إلى مسار النمو بشكل تدريجي.

وأكّد أهمية التصدي للفقر وبناء القدرات من خلال تركيز المزيد من الجهود وتخصيص جزء من محفظة وموارد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لوضع برامج دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليًا وفنيًا في الدول الأعضاء وتبنّي الحلول في دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتشغيل الأنشطة المعززة للتجارة البينية بين دول الأعضاء والمشاركة في تعزيز تبادل الخبرات الوطنية والاندماجات بين المؤسسات دعمًا للتكامل واتساع قاعدة الحصة السوقية.

ودعا إلى أهمية قيام مجموعة البنك بوضع برامج تمويلية إنمائية مخصصة لتشجيع الدول الأعضاء على تبنّي استراتيجيات وسياسات محددة لإنشاء مشروعات مرتبطة بالاقتصادات الصديقة للبيئة للمساهمة في خفض التلوث البيئي وزيادة الغطاء النباتي وتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشاد بثبات التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) لعام ٢٠٢٠ لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا على أن قوة المركز المالي للبنك وأداء محفظته الاستثمارية المرتفع يمكّنه من تأدية رسالته في تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الأعضاء، متمنيًا أن تكلل جهود الإدارة التنفيذية والعاملين في البنك بتحقيق المزيد من التقدم.

والتقى على هامش الاجتماعات السنوية، وزير المالية الأوزبكي بحث خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرض الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وسبل تعزيزها، وأكّد الجانبان على أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين المختصين في كلا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

كما التقى وزير المالية عددًا من أعضاء مجلس المحافظين جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات والبنود المُدرجة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية والجمعيات العامة لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.  

 

مجموعة البنك الإسلامى للتنمية مال واعمال اخبار مصر جائحة كوفيد 19 اقتصاد عمان

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