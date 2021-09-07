المدير المالي لنادي الزمالك: المديونيات وصلت لـ مليار جنيه.. فيديو

العشوائية خلال الـ 6 سنوات سبب الأزمة

أكد طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، أن مديونيات القلعة البيضاء وصلت لأكثر من مليار جنيه بشكل متراكم منذ 10 سنوات .

وأضاف طارق جبريل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : المديونيات وصلت لـ مليار جنيه

وهي تراكمات منذ 10 سنوات وأكثر المديونيات حدثت في الخمس سنوات الأخيرة

وأكمل : العشوائية سبب المديونية الكبيرة علي النادي علي سبيل المثال ، في 2013 تسلمت امانة الصندوق وكان عدد العاملين كبير للغاية وذلك بسبب العشوائية في 2021 عدد العاملين تضاعف أكثر من مرة ونصف .

وأوضح : وتم ظلم مجموعة من الموظفين في المرتبات أكثر من نصف العاملين ليس لهم عمل في الفترات الأخيرة تم فصل مجموعة من ناس ورفعوا قضايا وتم الحكم لهم بمبالغ كبيرة اقلها 300 ألف جنيه

وأردف : إعادة التدوير والتنظيم وفتح نادي 6 أكتوبر هي الفرصة الوحيدة للعمالة ، منذ إنشاء النادي وحتي 2013 كان هناك 43 ألف عضو في 6 سنوات تضاعف العدد والاشتراكات بمبالغ قليلة للمجاملة من أجل الانتخابات .

واختتم طارق جبريل تصريحاته قائلا : حصلنا علي 300 مليون من المحلات والاشتراكات والشركات خلال الفترة الماضية .