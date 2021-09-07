بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ سهر الصايغ في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورا جديدة لها من كواليس حكاية "بيت عز" ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سهر الصايغ بفستان قصير جذاب باللون الأسود، ذو اكمام طويلة وشفافة، مع حذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت سهر الصايغ بدون مكياج، مع بعض الاكسسوارات الذهبية، تاركة شعرها الكيرلي منسدلًا علي أكتافها.

وعلقت سهر الصايغ علي الصور كاتبة: “ايه رأيكوا في الحلقه النهارده ؟ #إلا_أنا #بيت_عز #عليا”.

وعلق الفنان احمد الشامي علي الصور مازحًا: “انت مبسوطه و انا بتشتم من الساعة ٩”.

جدير بالذكر أنه بدأ عرض مسلسل الحلقة الأولى من حكاية "بيت عز" ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" عبر شاشة dmc، مساء أمس.



وتلتقى الفنانة سهر الصايغ بالفنان رشدى الشامى من خلال حكاية “بيت عز” إحدى حكايات مسلسل إلا أنا بعد مرور 22 عاما على مشاركتهم فى مسلسل "أم كلثوم".

وجسدت الفنانة سهر الصايغ مرحلة الطفولة لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن احداث المسلسل ، بينما قام الفنان رشدى الشامى بتجسيد شخصية الفنان سيد مكاوى .

وتجسد الفنانة سهر الصايغ ضمن احداث حكاية قصة “بيت عز” من مسلسل إلا أنا شخصية"عاليا" ابنة الفنان رشدى الشامى .

أبطال مسلسل بيت عز

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬



مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬