المدير المالي للزمالك: الفوز بالدوري طبيعي.. ولا نتعرض للظلم ..فيديو

أكد طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، إن فوز الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري أمر طبيعي وليس إعجازا.

وأضاف طارق جبريل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»:” الزمالك يستحق الدوري هذا الموسم، رغم حملات التشكيك من البعض”.

وأكمل طارق : فريق الزمالك، يمتلك أفضل اللاعبين في القاره والعشوائية كانت سببًا رئيسيا في فشل الزمالك في حصد الدوري في السنوات الأخيرة ".

وأردف :” أرفض نغمة المظلومية ونحن لا نتعرض لمؤامرات، وهناك أخطاء وقعت في بعض مباريات الزمالك، ولكن هذا أمر طبيعي يحدث مع الجميع، وهناك من كان يصدر فكرة المظلومية للجماهير لإبراء ساحته أمام الجماهير”، مشددا:” عندما أخسر فلماذا لا اعترف بالخسارة، الهزيمة ليست عيبا، فالرياضة فائز ومهزوم”.



واختتم المدير المالي لنادي الزمالك تصريحاته قائلا :” الزمالك صرف على كرة القدم في السنوات الخمس الأخيرة، مليار و600 مليون جنيه”.