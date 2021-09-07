فرنسا ضد فنلندا.. بنزيما يقود التشكيل المتوقع للديوك في التصفيات المؤهلة للمونديال

يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره منتخب فنلندا، مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.





ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، التشكيل المتوقع لمنتخب الديوك في أمام فنلندا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: دوبوا، فاران، زوما وديني.

خط الوسط: فيريتو، بوجبا ورابيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، جريزمان وموسى ديابي.

ويسعى المنتخب الفرنسي بطل العالم لتحقيق الفوز، بعدما تعادل على أرضه مع البوسنة والهرسك 1-1، ثم تعادل أيضًا خارج أرضه أمام أوكرانيا بالنتيجة ذاتها ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتحتل فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، بينمت تتواجد فنلندا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من 3 مباريات فقط.