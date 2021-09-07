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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السوبرانو العالمية أميرة سليم تمثل مصر في مهرجان "Gouter" الثقافي

السوبرانو أميرة سليم
السوبرانو أميرة سليم

تحيي السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم الحفل الفني لمهرجان Gouter الثقافي "عالم واحد.. ثقافات متعددة"، الذي تطلقه مجلة نصف الدنيا ومؤسسة الأهرام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار. 

تفاصيل حفل أميرة سليم 

يقام حفل أميرة سليم  يوم السبت الموافق ٢٥ من سبتمبر المقبل بحديقة قصر البارون بمصر الجديدة، بمشاركة ١٧ دولة عربية وأجنبية.

وتقدم أميرة سليم التي تمثل مصر في المهرجان، برنامجا غنائيا متنوعا بـ 5 لغات مختلفة من الأغانى الكلاسيكية والأجنبية والشرقية. 

ويهدف مهرجان "Gouter” إلى مزج الحضارات والثقافات بين الدول، والدعوة إلى التعارف والتآلف والسلام بين جميع شعوب العالم.

وستقدم الدول خلال الحدث الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والفولكلورية والشعبية التي تشتهر بها، بالإضافة إلى تقديم وتذوق أشهر الأطباق التقليدية، فضلا عن المعروضات الفنية أو المشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها كل دولة.

أما عن الدول المشاركة في المهرجان فهي مصر والجزائر وتونس وفلسطين وأرمينيا وكولومبيا وفرنسا وأسبانيا وأيرلندا والهند وتايلاند وإندونيسيا وأوكرانيا وجورجيا وسلوفينيا وبيرو. 

ويحضر الفعالية كوكبة من الوزراء والسفراء ونجوم المجتمع المصري والعربي والدولي من السياسيين والمثقفين والفنانين ونجوم الرياضة والإعلام ورجال الدولة وكبار الكتاب والفنانين، وكذلك الأجانب المقيمين من جميع الجنسيات.

أميرة سليم السوبرانو أميرة سليم مهرجان Gouter الثقافي Gouter غناء أميرة سليم

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