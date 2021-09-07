بعد مرور أسبوع.. مهرجان فينيسيا يحقق صفر إصابات بفيروس كورونا

مع اقتراب فعاليات النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي على الانتهاء يوم 11 سبتمبر الجاري، وبعد مرور أسبوع على حفل افتتاحه، لم تظهر أي حالات إصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت إدارة فينيسيا السينمائي الدولي عن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا حتى الآن، بين ضيوف المهرجان، ما يعني نجاح بروتوكولات السلامة العامة في حماية الجميع بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

ولا تزال القدرة الاستيعابية لقاعات السينما في فينيسيا تتسع فقط لـ 50% من المشاهدين، ويجب على الجمهور حجز جميع التذاكر مسبقا عبر الإنترنت، مع الحرص على التباعد الاجتماعي.

وبسبب الإجراءات الاحترازية شهدت أجواء مهرجان فينيسيا بعض الاعتراضات بسبب صعوبة إيجاد مقاعد لأهم عروض الأفلام التي تتوفر قبل موعد عرضها بـ 48 ساعة فقط.

ورغم الانتقادات إلا أن الضيوف أشادوا بالأجواء الإيطالية المريحة المحيطة بالمهرجان، وأجرت الإدارة حوالي ألفين اختبار لكشف إصابات فيروس كورونا، ما أثبت تسجيل صفر إصابات حتى الآن.