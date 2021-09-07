تصفيات المونديال .. فرنسا تتقدم على فنلندا بهدف .. وهولندا تقسو على تركيا في الشوط الأول

أنهى المنتخب الفرنسي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره الفنلندي، متقدمًا عليه بهدف نظيف في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل أنطوان جريزمان هدف فرنسا في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة بوجه قدمه الخارجي، لينهي الشوط الأول بتقدم أبطال العالم بهدف دون مقابل.

وفي المجموعة السابعة، تقدم المنتخب الهولندي على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون مقابل.

أهداف منتخب هولندا جاءت عن طريق دافي كلاسن في الدقيقة الأولى، ثم ممفيس ديباي بواقع هدفين في الدقيقتين 16، 38.

وتحصل سوينتشو مدافع تركيا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 44.