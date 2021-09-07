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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متغير دلتا يجتاح أمريكا.. وبايدن يضع خطة جديدة لمواجهة كورونا

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقدم يوم الخميس استراتيجية من ستة محاور تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا دلتا شديد العدوى وزيادة لقاحات فيروس كورونا الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، تكافح الولايات المتحدة، التي تتصدر العالم في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، لوقف موجة العدوى التي يقودها متغير دلتا حتى في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون إقناع الأمريكيين الذين قاوموا التطعيم بالحصول على اللقاحات.

أثار ارتفاع أعباء الإصابات المخاوف مع عودة الأطفال إلى المدارس، بينما أثار قلق المستثمرين أيضًا وقلب خطط الشركات للعودة إلى العمل من المقرات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين الذين يسافرون مع بايدن على متن طائرة الرئاسة، إنه سيضع استراتيجية ذات ستة محاور "تعمل عبر القطاعين العام والخاص للمساعدة في الاستمرار في السيطرة على الوباء".

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وردا على سؤال حول التفويضات الجديدة المحتملة، قالت بساكي إن البيت الأبيض سيقدم مزيدًا من التفاصيل في وقت لاحق حول الخطة، وأقرت بأن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها أن تفرض على الأمريكيين تطعيمهم.

وأضافت بساكي:"نحن بحاجة إلى مواصلة اتخاذ المزيد من الخطوات للتأكد من أن المناطق التعليمية جاهزة والتأكد من استعداد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

يوم الأربعاء، من المقرر أن يلتقي بايدن مع مستشاري البيت الأبيض بشأن تفشي وباء فيروس كورونا.

سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 650 ألف حالة وفاة بـ"كوفيد 19" وتجاوزت الأسبوع الماضي 40 مليون حالة. تظهر بيانات رويترز أن أكثر من 20800 شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة من فيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين، بزيادة حوالي 67 ٪ عن فترة الأسبوعين السابقين.

زادت حالات الاستشفاء، حيث أبلغت سبع ولايات أمريكية - ألاسكا وجورجيا وهاواي وأيداهو وكنتاكي وتينيسي وواشنطن - عن السجلات هذا الشهر.

أعلن بايدن سابقًا عن خطط لتقديم جرعات معززة على نطاق أوسع، في انتظار الموافقة التنظيمية. قال كبير مستشاريه الطبيين أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء، إن المسؤولين ما زالوا يهدفون إلى القيام بذلك ابتداء من أسبوع 20 سبتمبر.

ومن المقرر أن يجتمع مستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 17 سبتمبر للنظر في مسألة الجرعة الثالثة المحتملة من لقاح فايزر، الذي يطعم على جرعتين في الأساس.

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