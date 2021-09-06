بايدن على طريق العزل..الرئيس الأمريكي الـ46 مستوفي شروط الرحيل عن البيت الأبيض

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تقريراً أكدت خلاله أن هناك من الأسباب القوية ما يؤدي للإطاحة بالرئيس الأمريكي جو بايدن وعزله من منصبه.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرجل الأكبر سناً على الإطلاق الذي انتخب لأقوى منصب في العالم، ليس مجرد رجل يراوغ شيخوخته الواضحة، ويفشل في ذلك أمام الكاميرات، بل إنه لم يكتف بكشف نفسه كرجل غير لائق تماماً جسدياً وعقلياً للمهمة الهائلة المطلوبة من رئيس أمريكي في عام مثل 2021، الذي وصفته بأنه يتطلب رجل دولة من طراز أبراهام لينكولن قادر على ترويض قلق الأمة الأمريكية العميق، وتخفيف الجروح المتفاقمة للجمهورية المنقسمة وإعادة توجيه دفتها نحو السعي لتحقيق الصالح العام.

وأضافت: بايدن، بكل بساطة، رجل غير لائق لمواجهة تحديات اللحظة الحالية. لقد خرج من مسيرته، ويأمل المرء عاجلاً وليس آجلاً، أن يجد نفسه خارج الوقت السياسي. في الواقع، هناك حجة مقنعة مفادها أن هذا الوقت قد حان الآن.

وأوضحت أن الطريقة التي تعامل بها بايدن مع انسحاب أمريكا (الذي طال انتظاره) من أفغانستان كانت فاشلة بشكل لا يمكن تفسيره، حيث كانت تقطر بشكل واضح مخالفات مفسدة بشكل واضح لقسمه الدستوري الرسمي وامتيازه الأول كقائد العام للقوات المسلحة، لدرجة أن العلاج المناسب قصير الأجل واضح: المساءلة لوضعه على طرق العزل.

وتابعت أن معيار المساءلة الرئاسية في الدستور، كما يعرفه مستهلكو السياسات الأمريكية جيدًا من المحاكمات والمحن الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب، هو الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبيرة. تركز إجراءات العزل الحديثة عادةً على شرط “الجرائم الكبرى والجنح، وكذلك الحال بالنسبة لعزل بايدن ”الأفغاني" الناجم عن الكارثة التي ترتكز على هذا المعيار.

قد يقرأ البعض "الجرائم الكبيرة والجنح" ويستنتج بسهولة أنه، كما هو الحال مع الرئيس السابق بيل كلينتون الذي حنث بنفسه في أواخر التسعينيات، فإن مثل هذه الجريمة الفعلية ذات الخطابات السوداء مطلوبة للنجاح في محاكمة عزل الرئيس. لكن هذه القراءة، رغم كونها معقولة للوهلة الأولى، خاطئة. إنها تتجاهل التاريخ الممتد لقرون لعبارة "الجرائم الكبيرة والجنح" كمصطلح قانوني لفن القانون العام.

فسر ألكسندر هاملتون موضوعات العزل بأنها تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك رجال عموميين، أو بعبارة أخرى، عن إساءة استخدام أو انتهاك بعض من الثقة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على أي ديمقراطي لا يملك ذاكرة انتقائية وقصيرة المدى بشكل صادم أن يفهم هذا. بدأت المحاولة الأولى لعزل ترامب من قبل الديمقراطيين، في عام 2019 بسبب مكالمة هاتفية لا تُنسى تمامًا وغير ملحوظة (إذا كانت غير كاملة) مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي بلغت نسخة مطبوعة من خمس صفحات، وكان من الواضح أنها مدعومة بأي شيء على الإطلاق إن لم يكن مزعومًا وغير متبلور "انتهاك بعض الثقة العامة".

في الواقع، مع هذه المكالمة الهاتفية المتعثرة للسياسة الخارجية والمقايضة كسابقة مساءلة أخيرة، يمكن القول إن مكالمة بايدن الهاتفية التي تم الكشف عنها في يوليو مع الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وحدها كافية لبدء إجراءات العزل. كما ذكرت رويترز هذا الأسبوع، أصدر بايدن تعليمات لغني بالكذب الصريح، إذا لزم الأمر، بشأن الجهود الفاشلة التي تقودها الولايات المتحدة لاحتواء طالبان.

قال بايدن في مكالمته مع أشرف غني:"لا أحتاج أن أخبرك عن التصور السائد حول العالم وفي أجزاء من أفغانستان، على ما أعتقد، أن الأمور لا تسير على ما يرام فيما يتعلق بالقتال ضد طالبان. وهناك حاجة، سواء كانت صحيحة أم لا، هناك حاجة لعرض صورة مختلفة".

وعلقت الصحيفة بأنه: في أي عالم عاقل تكون المكالمة الهاتفية الفظيعة التي أجراها بايدن مع غني أقل إهانة من المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في أوكرانيا مع زيلينسكي، والتي أجَّل فيها الرئيس السابق مؤقتًا الإفراج عن المساعدات الخارجية التي تم صرفها في نهاية المطاف كجزء من محاولة مقايضة قذرة؟.

لكن بايدن، بالطبع، أهان نفسه وشوه سمعة أمريكا بطرق لا تعد ولا تحصى بخلاف مكالمته الهاتفية المشؤومة لغني، والتي ظهرت قبل أسابيع فقط من سقوط كابول. لقد تحدث هو وإدارته عن طالبان، باعتبارها فاعلًا جيوسياسيًا شرعيًا ظاهريًا يستحق مشاركة المعلومات الحساسة.

ستكون هذه هي نفس حركة طالبان التي غضت الطرف عن مفجر انتحاري تابع لداعش خراسان قتل 13 جنديًا أمريكيًا وشوه العشرات غيرهم خارج مطار كابول، والذي كان يتنقل مؤخرًا من باب إلى باب لإعدام المعارضين السياسيين الذين تعهدوا سابقًا بإعدامهم. وقد أدى ذلك الآن إلى تحرير الآلاف من السجناء الجهاديين الخطرين للغاية من قاعدة باجرام الجوية المهجورة واكتسب، من بين كنوز أخرى، 73 طائرة عسكرية أمريكية وما يقرب من 100 مركبة عسكرية أمريكية.

لقد تسببت عدم كفاءة بايدن إلى تحرير الإرهابيين بشكل مباشر ودعم بشكل لا لبس فيه مخبأ أسلحة الجماعة الجهادية التي كانت تؤوي القاعدة في الفترة التي سبقت 11 سبتمبر. وذلك في إشارة إلى الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية واستولت عليها طالبان.

والأهم من ذلك، أن بايدن كذب الآن على الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بإخراج جميع المدنيين الأمريكيين من أفغانستان قبل إقلاع آخر طائرة عسكرية من كابول.

قال بايدن لمراسل قناة "إيه بي سي" الأمريكية في 19 أغسطس عن الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في كابول، مع استمرار الانسحاب الأمريكي: "سنبقى لإخراجهم جميعًا".

تبين أن هذا غير صحيح: ما لا يقل عن 100 إلى 200 مدني أمريكي ما زالوا عالقين. من الصعب التفكير في انتهاك أكثر فظاعة للامتياز الدستوري لرئيس الولايات المتحدة للقائد العام بدلاً من تقطع السبل بالمواطنين الأمريكيين في دولة أجنبية معادية يسيطر عليها الجهاديون بينما يدفعون في نفس الوقت بكامل قوتهم إلى إجلاء جميع الأفراد العسكريين من المنطقة.