الشعبة المستوردين: قانون “اي سي اي" يمنع التهريب ويسرع من إجراءات التخليص الجمركي|فيديو

قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن هناك نحو 18 ألف مستورد - كما ذكر تقرير وزير المالية- في انتظار قانون “اي سي اي” الذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه بحلول 1 أكتوبر لكن طلبنا التأجيل لبعض الوقت حتى يتم الانتهاء من الإجراءات.

وأضاف متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية، بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية؛ سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ويخدم الاقتصاد المصري.

سيسرع من إجراءات التخليص الجمركي

وتابع متى بشاي، أن أن قانون “اي سي اي” سيسرع من إجراءات التخليص الجمركي ويمنع التهريب والقضاء على التجارة العشوائية مما يقلل من تكدس السلع في الموانئ.

وأشار بشاي، إلى أن هناك بعض المعوقات يجب القضاء عليها أهمها ثقل السيستم أثناء إدخال البيانات لضغط الطاقة الاستيعابية الخاصة به بالإضافة لوجود بعض المشكلات المرصودة لدى الشعبة من بعض المستوردين في قطاعات مختلفة الأمر الذي يتطلب وجود مزيد من المرونة لمساعدة المستوردين في توفيق أوضاعهم مع السلع القياسية.