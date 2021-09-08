إسعاد يونس لـ ميمي جمال: هسألك سؤال بايخ وممل.. والفنانة: استحالة

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، وظهر بنات الفنانة ميمي جمال التوأم معها في الحلقة.

واختبرت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ميمي جمال، بتوجيه مجموعة من الاسئلة لها لاختبار مدى معرفتها بـ بناتها التوأم .

وقالت اسعاد يونس موجهة حديثها لـ ميمي جمال، :" هسألك سؤال ممل بايخ روتيني وهو مين أقرب لقلبك من بناتك"، وردت ميمي جمال:" استحالة أقول.. مفيش أم تقول مين من ابنائها اقرب لقلبها".

وتابعت ميمي جمال :" ابنتي نورا بتحب الالوان لكنها تفضل الأسود، واللون المفضل لابنتي نجلاء هو اللون الأبيض ".

وأكملت ميمي جمال:" ابنتي نورا لديها عدد كبير من الأصدقاء وأصبحت شقية بعد الكبر، على عكس نجلاء التي أصبحت تحب الجلوس في المنزل ".