السعودية.. من هو الفريق خالد بن قرار الحربي المتهم بالفساد؟

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام في السعودية وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ويواجه خالد بن قرار الحربي تهما بارتكاب جرائم التزوير والرشوة واستغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام، بمشاركة 18 شخصًا.

من هو خالد بن قرار الحربي؟

يشغل "الحربي" منصب مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية منذ ديسمبر 2018، وهو منصب أمني رفيع لجهاز تابع لوزارة الداخلية مهمته حفظ الأمن وضبط المخالفين للقانون.

ولد خالد الحربي عام 1962 في المدينة المنورة، ثم تدرج في دراسته حتى تخرج من ثانوية أحد في المدينة المنورة العام 1979.

بعدها التحق بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض وتخرج منها برتبة ملازم حاصل على بكالوريوس في العلوم الأمنية، ثم تم تعيينه في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة.

عمل الحربي في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية، وقائد كتيبة، وقائدا بمركز التجنيد والتدريب، إلى مديرا للعمليات، حتى أصبح قائدا لقوة المدينة المنورة عام 2001.

وخلال فترة خدمته، حصل الحربي على عدد من الدورات في الداخل والخارج، بينها دورة السيطرة على الشغب ودورة في مكافحة الإرهاب في فرنسا، ودورة القيادات الأمنية في مصر، ودورة اللغة الملاوية، ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية.

كما شارك في تنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لسنوات عدة، وساهم في وضع أسس خطط وإدارة تنظيم الحشود في منشأة الجمرات، كما شغل منصب قائد قوات أمن الحج عام 2016، وقائد أمن العمرة والحج في 2017.

ومساء الثلاثاء، أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، حيث يتهم بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصاً من منسوبي القطاعين العام والخاص.

وأمر خادم الحرمين الشريفين بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.