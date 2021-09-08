عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية بشأن القادمين من الإمارات

قرار عاجل من الداخلية
قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن القادمين من الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين اعتبارًا من الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

 

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء، وذلك من الدول الثلاث الآتية: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية جنوب أفريقيا،  جمهورية الأرجنتين.

كما أعلنت الداخلية السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى الدول المشار إليها.

 

وأكدت الداخلية اسلعودية أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: المملكة دولة سلام .. وجهودها واضحة ‏للجميع

السعودية تتسلم أوراق اعتماد السفير القطري

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

 

ويأتي قرار الداخلية السعودية إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أي من الدول.

السعودية وزارة الداخلية الامارات جنوب افريقيا الأرجنتين السفر

موضوعات متعلقة

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: المملكة دولة سلام .. وجهودها واضحة ‏للجميع

السعودية تتسلم أوراق اعتماد السفير القطري

ترشيحاتنا

لاعب مفيد.. كارتيرون يعلق على المفاوضات مع حمدي النقاز

واتسآب يتيح التخفى من خلال حظر أشخاص معينة من رؤية "آخر ظهور"

بنت تشرف.. إيمان مجدي طالبة ألسن تصمم مشغولات يدوية وتبيعها على الطريق

رسميا .. رينو تفتح باب حجز داستر 2022

السودان.. كارثة إنسانية تهدد الآلاف بسبب الفيضانات والسيول

في مبادرة لـ24 فناناً عالمياً.. قرية بكفر الشيخ تتحول لـ لوحة فنية|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

أخبار الرياضة.. أزمة سلوكية لـ مصطفى محمد.. ليبيا تشعل مجموعة مصر

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ