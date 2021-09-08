قرار عاجل من السعودية بشأن القادمين من الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين اعتبارًا من الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء، وذلك من الدول الثلاث الآتية: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية الأرجنتين.

إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين والسماح بسفر المواطنين إليها. pic.twitter.com/eXT84Q8qzq — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 7, 2021

كما أعلنت الداخلية السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى الدول المشار إليها.

وأكدت الداخلية اسلعودية أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

ويأتي قرار الداخلية السعودية إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أي من الدول.