هطلعوني وحشة.. توتر ميمي جمال على الهواء بسبب أسئلة إسعاد يونس|فيديو

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة " دي إم سي"، وظهر بنات الفنانة ميمي جمال التوأم معها في الحلقة.



وتوترت الفنانة ميمي جمال على الهواء بعد قيام الفنانة إسعاد يونس، باختبار مدى معرفة ميمي جمال ببناتها، قائلة: "انتوا هطلعوني وحشة كدة ليه".

وقالت ميمي جمال: "ابنتي نورا بتحب الخروج وشراء الملابس أما ابنتي نجلاء تحب القراءة بشكل كبير"، مضيفا:" ابنتي نورا تشرب قهوة بشكل كبير وطالبتها كثيرا بعدم شرب القهوة ولكن نجلاء تحب شرب النسكافيه".



استضافت الفنانة إسعاد يونس بنات الفنانة ميمى جمال واحفادها، واختبرت إسعاد يونس أحفاد ميمي جمال ، بتوجيه مجموعة من الأسئلة لهم للتعرف على مدى معرفتهم بجدتهم الفنانة ميمي جمال .