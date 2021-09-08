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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد كمال: الكرة النسائية حققت مكاسب عديدة بالبطولة العربية.. ومواجهة تونس صعبة

صدى البلد

قال محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، إن المنتخب سيخوض مباراتين أمام تونس، ذهابًا وإيابًا، في أكتوبر المقبل، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وأضاف كمال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب التونسي للكرة النسائية قوي للغاية، إلا أن منتخبنا أدى بصورة رائعة أمامه في كأس العرب، وتعادل أمامه بهدفين لمثلهما.

وتابع أن منتخب الكرة النسائية يمتلك عددًا من اللاعبات المحترفات في الدوري الأمريكي، لكن لم يشاركن مع مصر في كأس العرب باعتبارها بطولة ودية، موضحًا أن اللاعبات المحترفات سيشاركن أمام تونس في أكتوبر المقبل.

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