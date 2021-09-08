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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أمطار رعدية بالسعودية
أمطار رعدية بالسعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس بممحافظات ومناطق المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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