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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرسيدس تعلن خطتها الجديدة.. تقليل عدد الطرازات والاستغناء عن الأقل سعريا

طرازات مرسيدس
طرازات مرسيدس

أعلنت شركة مرسيدس AMG، خلال فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات IAA عن نيتها تقليل عدد طرازاتها وتقليص محفظتها الإبداعية المتخمة بالتنويعات المختلفة، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفقًا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، استطاعت مرسيدس أن تقدم اثنين من أكثر العروض الأولى إثارة خلال معرض ميونيخ من خلال كشفها النقاب عن مرسيدس EQS AMG وهو النوذج الكهربائي الذي سيبدأ في الوصول إلى الولايات المتحدة في أوائل العام المقبل. وفي الوقت نفسه قدمت السيارة المذهلة مرسيدس -AMG GT 63 S E Performance أقوى مركبة إنتاج على الإطلاق تم إنشاؤها بواسطة AMG و مرسيدس، ومع ذلك الخطة المقبلة لعملاق صناعة المحركات تتمثل في انحسار الطرازات المقدمة.


أعلن فيليب شيمر، رئيس AMG الجديد ، في تصريحات صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام خلال معرض ميونيخ عن رغبة الشركة في تقليل عدد الموديلات التي تقدمها مع التأكيد على عدم المساس بمجموعة الأداء المتميز ولكن على الأرجح ستتخلى عن إنتاج الطرازات الأقل سعريًا والأدنى في الأداء.

اعترف "فيليب" الرئيس السابق لـ AMG توبياس مورس، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أستون مارتن، قام بتحويل AMG إلى شركة تتمتع "بمكانة استثنائية في سوق الأداء"، ومع ذلك يخطط إلى بعض التغييرات الجديدة، خاصة وأن AMG على تعمل على المنصة المخصصة للسيارات الكهربائية وبالتأكيد تحتاج إلى المزيد من الأموال للاستثمار في هذه البنية الكهربائية، وبالتالي سينخفض الإنفاق على السيارات الأقل والأدنى سعريًا. 

ستسمح المنصة الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية للمهندسين بتنفيذ تقنيات وديناميكا هوائية أكثر تطوراً في سيارات الـ AMG الجديدة ، وهذا يعني أن مكونات الأداء المستقبلي للقسم الفرعي ستواصل ابتعادها عن طرازات مرسيدس بنز الخاصة بها.

مرسيدس AMG معرض ميونخ مرسيدس -AMG GT 63 S E Performance مرسيدس EQS AMG amg

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