غداً.. بسمة والمخرج محمد الرشيدي ضيفا برنامج "أسرار النجوم"

تستضيف المذيعة إنجى علي، غدا الخميس، الفنانة بسمة والمخرج محمد هشام الرشيدي، في برنامجها الإذاعى “أسرار النجوم" الذى يذاع على "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، فى الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث الثنائي عن كواليس فيلمهما الجديد "ماكو" والذى تم عرضه فى السينما الأسبوع الماضي.

ونجح فيلم "ماكو" فى تحقيق إيرادات جيدة فى أول أسبوع من عرضه وصلت إلى 6 ملايين جنيه، ويشارك في البطولة عمرو وهبة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، خالد أنور، سارة الشامي، محمد مهران، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

كان فيلم "ماكو" قد حقق يوم "الجمعة" الماضي مليون ونصف المليون جنيه ، بينما حقق يوم الخميس الماضي ايرادات قدرها مليون و55 الف جنيه ، فيما حقق يوم الاربعاء الماضي إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، ، ليقترب إجمالي الايرادات التي حققها في ستة أيام من 6 ملايين جنيه.

وكان صناع فيلم "ماكو" قد نظموا عرضا خاصا بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور إعلامي وصحفي مكثف.

يشار إلى ان الاعلان الرسمي لفيلم "ماكو" كان قد تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام ، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الافيش الدعائي للفيلم ، حيث تصدرته صورة قرش مفترس ، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة .