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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن 18 منطقة رئيسية بـ الجيزة لمدة 12 ساعة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل و تخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلي ترعه الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقه العمرانية وذلك في اطار تنفيذ مشروع محور ترعه الزمر  .


وأكدت محافظة الجيزة بان الامر سوف يتطلب قيام الشركه بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة  وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١  حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢١ .

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وشملت المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه ( الزهراء ،المنيب ، القصبي ، ارض البحر ، جسر الكنيسه ، الكنيسه  ، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته ، العمرانيه الغربيه  ، الطالبيه الهرم ، الكوم الاخضر ، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبيه حتى المريوطية هرم ، مشعل ، شارع زغلول ، شارع اللبيني  ، نازله السيسي  ، نزله البطران ، كفر المنفي ، كفر الجبل . 


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة  .


كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة  بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات .


وتشير المحافظة بان شركه مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوري .

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