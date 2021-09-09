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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: غلق جزئي بشارع فيصل وتقاطعه مع ضياء اعتبارا من الجمعة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظه الجيزة  عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء . 


وتشير محافظة الجيزة بان الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة اتجاه ميدان الجيزة لمدة " ٣ " أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١ وحتي يوم الأحد الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتي الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال . 

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الغد


ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية و التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة اي معوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال ورد الشي لأصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة .


وقال محافظ الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

الجيزة شركة مياه الشرب شارع الملك فيصل غلق جزئي المطبعة محافظ الجيزة حي الطالبية

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