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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الغد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

 
وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق عدد " ١ " حارة مرورية فقط ولمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق ١٠ /٩ /٢٠٢١  حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال علي مدار " ٢٤ " ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية . 


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة  . 

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وتؤكد محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

الجيزة كوبري الجيزة المعدني السيولة المرورية غلق جزئي الحركة المرورية الإدارة العامة لمرور الجيزة

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